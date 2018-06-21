تشكيل لجنة لدراسة أسعار وتكاليف السيارات المجمعة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم القرار رقم /1677/ القاضي بتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح.

وبحسب القرار فإن اللجنة مشكلة بإشراف المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يترأسها السيد نضال مقصود مدير الأسعار بالوزارة كما تضم أعضاء ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعن وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك .

وبين السيد نضال مقصود أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري وستستعين بمن تراه مناسباً من الفنيين والأخصائيين في مجال تجميع وتصنيع السيارات بهدف الوصول إلى التكلفة الحقيقية مع هامش ربح مقبول لضبط أسعار المبيع النهائية للمستهلك.

وأضاف مقصود أن التسعير سيتحدد بناء على بيانات التكلفة المقدمة من أصحاب المعامل والمتضمنة بيانات استيراد قطع السيارات – تكاليف تجميعها من واقع التكاليف الفعلية لكل معمل على حدى – الرسوم والضرائب المفروضة على كل آلية أو سيارة مبيناً أن هذه الخطوة كفيلة بوضع حد للتلاعب بأسعار السيارات وتفاوتها.





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