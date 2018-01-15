تسليف درعا يستأنف منح القروض للعاملين بالدولة بعد توقف 7 سنوات

استأنف فرع مصرف التسليف الشعبي للدخل المحدود في محافظة درعا عملية منح القروض للعاملين في دوائر ومؤسسات الدولة بعد توقف منذ آذار 2011 .

وأشار مدير فرع المصرف محمد الحريري إلى أن سقف القرض يصل إلى 500 ألف ليرة ويشترط وجود كفيلين إضافة إلى أن يكون المقترض موظفا في دوائر الدولة.

وأشار مدير فرع المصرف محمد الحريري إلى أن سقف القرض يصل إلى 500 ألف ليرة ويشترط وجود كفيلين إضافة إلى أن يكون المقترض موظفا في دوائر الدولة.