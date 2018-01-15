تزوجت من شبح “كلما تعاملت معه أحببته أكثر”!

في حادثة غريبة ونادرة أقدمت امرأة على الارتباط بشبح القرصان الهايتي من القرن الـ18 جاك سبارو، وأقامت حفل زفافها في المياه الدولية حتى يصبح قانونياً.





وقالت البريطانية أماندا تيغيه من أيرلندا، إنها مقتنعة بحبها لشبح القرصان الذي تم تجسيد شخصيته في سلسلة أفلام هوليودية شهيرة من بطولة النجم الأمريكي جوني ديب وفقاً لـ”ديلي ميل”.





وعلى الرغم من أن أماندا لا تستطيع أن ترى زوجها لأنه شبح، إلا أنها تعتقد أنه يشبه الكابتن جاك سبارو من فيلم “قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean”.





وتضيف “أماندا” من خلال هذا الزواج اسعى لنشر الوعي حول نوع جديد من الاقتران، فهناك، بحسب زعمها، الكثير من الناس لا يعرفون شيئاً عن العلاقات الروحية، ويمكن أن تكون مناسبة لهم.

ولفتت الى انها كانت متزوجة من قبل ولكنها لم تشعر أبدا بأي علاقة مع أي شخص مثل تلك التي لديها مع زوجها الجديد، والذي أعدم في حياته السابقة بسبب أعمال القرصنة وجرائمه.





وتقول إنها شعرت بوجود شبح زوجها، وفي نهاية المطاف بدأ الزوج يتحدث إليها ويتعرفان على بعضهما البعض وتفسر “كلما تعاملت منه أحببته أكثر”.





يشار الى أن “أماندا”، والتي تعرف نفسها بأنها “أماندا سبارو”، أنفقت أكثر من 4000 جنيه إسترليني في عام 2015 من أجل تحويل نفسها إلى الكابتن جاك سبارو شكليا.





واكدت ابنتها البالغة من العمر 13عاما إنها كانت تماما مثل شخصية جوني ديب المميزة



