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تركيا تعلن استعدادها لتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان في حربها مع أرمينيا

قال وزيرالخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أمس الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في إقليم قره باغ.

وتابع وزير الخارجية التركي قائلا: “نقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، نريد حل هذه المسألة من جذورها”. وأضاف أن “الحل الوحيد لمشكلة قره باغ المحتل يكمن بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية ولا يمكن التسوية دون ذلك”.

 ويشهد إقليم فره باغ ومناطق مجاورة له، منذ يوم الأحد الماضي، معارك عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمنية التابعة لـ”جمهورية قره باغ” غير المعترف بها، والتي تحظى بدعم من أرمينيا.

وتتهم أذربيجان ومعها تركيا يريفان بشن “عدوان” ضد أراضيها.

 

 



المصدر: الأناضول