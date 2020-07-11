ترخيص ٣ منشآت صناعية بـالقنيطرة تؤمن 38 فرصة عمل.. برأس مال ٢،٢ مليار

كشف مدير الصناعة بالقنيطرة، نصر الحلي، أنه تم الترخيص لثلات منشآت صناعية على مرسوم الاستثمار لصناعة ( العصائر الطبيعية و الغازية و أكياس النايلون و رولات التغليف و إنتاج الحليب المبستر و المنكه ) و دخولها الخدمة برأس مال و قدره ٢.٢ مليار ليرة، وبين أن تلك المنشآت توفر ٣٨ فرصة عمل .



وأشار الحلبي الى الترخيص لمنشآتين على القانون ٢١ و برأس مال و قدره مئتان و عشرون مليون ليرة و توفران ٦٥ فرصة عمل ، إضافة الى الترخيص لـ ١٣ منشأة حرفية وفق المرسوم ٤٧ وبرأس مال 242 مليونا و تأمين ٢٥ فرصة عمل، مؤكدا إصدار ١١ قرار صناعي وفق القانون ٢١ برأس مال مقداره مليار و تسعمائة مليون و تلك المنشآت تؤمن ٢٣٥ فرصة عمل و كذلك إصدار ٦ قرارات حرفية وفق المرسوم ٤٧ برأس مال مئتان و اثنان و أربعون مليون و تؤمن ٢٥ فرصة عمل .



الوطن