تحذير من نشر صور بطاقة صعود الطائرة على مواقع التواصل

حذرت مجلة الطيران "أيروتيليجراف" في تقرير المسافرين من نشر صورة بطاقة صعود الطائرة الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمصلحتهم، وأشارت المجلة الى أن محبي عمل المقالب والغرباء يمكنهم الحصول على معلومات المسافرين الخاصة أو إساءة استغلالها وذلك من الصورة.

وجاء في التقرير أنه في حال كان اسم الراكب ورقم الحجز مرئياً فربما يقوم طرف ثالث بالدخول على نظام الحجز وحتى إلغاء الرحلة، ويحتمل أيضاً أن يكتشفوا العنوان الإلكتروني للراكب ورقم هاتفه.

وحذرت المجلة من أن هناك الكثير من البيانات في الرمز الشريطي (بار كود) التي يمكن قراءته بمساعدة برنامج قراءة الرموز الشريطية وهو متوفر مجاناً على الإنترنت.

وكالات