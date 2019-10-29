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تحذير طبي من “السكر المضاف”.. ما هي الكمية المسموحة يومياً؟

يسبب الإكثار من تناول الأطعمة ذات السكريات المضافة مثل الحلويات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية، مشكلات صحية محتملة، منها سوء التغذية وزيادة الوزن، فإن اخترت الأطعمة المليئة بالسكر بدلا من الأطعمة المغذية الأخرى، فإنه تفوتك عناصر غذائية مهمة وفيتامينات ومعادن.

وبحسب منظمة الصحة الأمريكية فإن “الصودا التي تتناولها بانتظام تلعب دورا كبيرا في ذلك، كما أن المشروبات الغازية المحلاة تضيف الكثير من السكر والسعرات الحرارية الزائدة وليس لها قيمة غذائية أخرى”.

وأوصت السلطات الصحية الأميركية بضرورة الحد من تناول السكر المضاف، كونه مختلف عن ذلك الموجود في الفواكه وأطعمة الحبوب الكاملة، لأنه يفتقر إلى القيمة الغذائية.

ويسهم السكر المضاف إلى الأطعمة والمشروبات بجعل سعراتها الحرارية أكثر كثافة، مما يسبب زيادة الدهون الثلاثية في مجرى الدم وفي النسيج الدهني، وهذا يزيد خطر الإصابة بمرض القلب.

كما أن كل أشكال السكر تعرضك لتسوس الأسنان عن طريق السماح للبكتيريا بالتكاثر والنمو، فكلما أكثرت من كمية الأطعمة والمشروبات ذات السكر الطبيعي أو المضاف التي تتناولها في وجباتك الخفيفة وكلما زاد عددها، زادت احتمالية إصابتك بالتجاويف، خاصة إن لم تكن تحافظ على صحة فمك جيدا.