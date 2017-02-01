تجميد ديون فلاحي الحسكة وجدولتها وشطب الفوائد المترتبة عليها

طالب مواطنو رأس العين والشدادي والجبسة بريفي محافظة الحسكة الغربي والجنوبي خلال عرضهم لمداخلاتهم في اختتام مؤتمراتهم الحزبية السنوية، بتأمين مستلزمات العمل الزراعي من أسمدة كيماوية ومحروقات ومبيدات زراعية وقروض مادية، والإسراع بإصدار الخطة الزراعية بوقت مبكر، وإصدار تسعيرة المحاصيل الزراعية قبل مواعيد جني المحاصيل بما يتناسب وأسعار الكلفة بشكل مجزٍ ويتناسب وأسعار كلفة الإنتاج، وتجميد ديوان الفلاحين وشطب الفوائد المترتبة عليها وجدولتها لعِشرة سنوات، وتعويض الفلاحين الذين تضررت ممتلكاتهم بفعل المجموعات المسلحة بالتعويض المادي المناسب، وإعفاء المستفيدين من أراضي أملاك الدولة والاستيلاء وأجور المثل من قيم الإيجار المترتبة عليها، تماشياً مع ظروف الزراعة التي تمر على المحافظة، وإعطاء ريّات سقاية للأراضي الزراعية من سد الشهيد باسل الأسد، وتأمين مياه شرب ووضع تسعيرة محددة لبرميل المياه وفتح شعبة للهلال الأحمر العربي السوري في مدينة الشدادي، وزيادة كميات المقنن العلفي الخاص بمربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار المواد العلفية، وإعادة تشغيل أمانة السجل المدني في ناحية العريشة وزيادة مخصصات فرن العريشة من مادة الدقيق التمويني.

وأكدوا أيضاً اعتماد معياري النزاهة والخبرة والابتعاد عن المحسوبيات عند تشكيل اللجان التي تُشرف على مسابقات التعيين في دوائر الدولة، ومعاملة شهداء القوى الرديفة كمعاملة شهداء الجيش العربي السوري، وإعادة النظر وبالتعاون مع وزارة التربية بإعادة النظر في حجم العدد المطلوب في مسابقة تعيين المعلمين الوكلاء والعمل على زيادته لسد حاجة المحافظة من عدد المتقدمين، ولحظ نقص المدرّسين الاختصاصين لشهادتي التعليم الثانوي والأساسي بريف رأس العين، ورفع حجم الرواتب بما يتناسب طرداً والحالة المعيشية للمواطن اليوم، ومنح السلف المالية بمعدل ثلثي الراتب للعاملين في مديرية التربية، وضرورة الإسراع بترميم المدارس التي تعرضت للتخريب في الشدادي وريفها نتيجة الأعمال الإرهابية، وتثبيت المعلمين الوكلاء ذوي الخبرة وإحداث جامعة خاصة بالمحافظة وتشميل العائلة ببطاقة الضمان الصحي الخاصة بالعاملين في الدولة وتثبيت العاملين المؤقتين وتعديل وضع العاملين ممن حازوا شهادة أعلى من الشهادة التي تم تعيينهم على أساسها ومنح القروض المالية لذوي الدخل المحدود.

وطالبوا أيضاً بمعالجة نقص مادة الخبز بريف الدرباسية ووضع حد لحالات التلاعب والفساد داخل المخبز فيما يتعلق بالتوزيع، ومعالجة موضوع انقطاع مياه الشرب في بلدة أبو رأسين للعام الرابع على التوالي، ومعالجة وضع مندوب جمعية المودة غير المتعاون في مدينة الدرباسية فيما يتعلق بتوزيع السلل الغذائية، وتفعيل التسويات والمصالحات الوطنية.

بدوره أكد محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى: أن المطلوب اليوم الحلول والعلاج السريع والإسعافي، مبيناً أنه لا مكان للتسويف في العمل.

وأشار المحافظ إلى أن الفساد ليس محصوراً بمؤسسات الدولة فحسب بل يتعدّاها ليكون ظاهرة عامة في المجتمع أيضاً، مطالباً الجميع بالإشارة إليه والتعاون لمكافحته ثم معالجته.

دحام السلطان

المصدر: الوطن