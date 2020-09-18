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تجارة المخدرات بريف دمشق أصبحت على الدراجات النارية!

ألقى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق، القبض على شخصين ويصادر أكثر من أربعة كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وكميات من الحبوب المخدرة. 

وأفادت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" «أنه بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق حول وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في عدة مناطق بريف دمشق "جرمانا وكشكول والدويلعة"، ألقي القبض على المشتبه به على متن دراجة نارية مهربة».

وأضافت «وخلال التحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وشرائها من شخص آخر وبدلالته تم إلقاء القبض على هذا الشخص، وعثر بحوزته على قطعة من مادة الحشيش المخدر وزنها خمسة وعشرين غرام، وكيس يحتوي على خمسين حبة مخدرة نوع بيوغابلين، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وتعاطيها وترويجها».

كما عُثر في منزله في جرمانا على كمية من المخدرات والحشيش ومائة وأحد عشر حبة مخدرة من نوع بيوغابلين وزولام، ومائة وعشر حبات مخدرة من نوع كبتاغون.

تم حجز الدراجة المذكورة ومصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.وفي السياق نفسه، ألقت السلطات القبض على شخصين هما (م . ا) و (ن . ا) أثناء قيامهما بسرقة كبل كهربائي رباعي من أحد المعامل في منطقة صحنايا بريف دمشق، تم إحضارهما إلى مركز الناحية وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بأكثر من عملية سرقة للأكبال النحاسية، التحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.