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بينها ثلاث نساء.. عصابة لترويج وتعاطي المخدرات في القصاع

تمكن قسم شرطة القصاع في دمشق من إلقاء القبض على ( 9 ) تسعة أشخاص بينهم ثلاث نساء يقومون بتعاطي المخدرات وترويجها في مناطق متعددة في مدينة دمشق ضبط بحوزتهم كمية / 692 / ستمائة واثنان وتسعون غراماً من مادة الحشيش المخدر، و/30 / ثلاثون غراماً من مادة الهيروئين المخدر، و/ 205 / ومئتان وخمس حبات مخدرة من نوع الكبتاغون، وأدوات يستخدمونها في تعاطي الهيروئين المخدر، كما ضبط بحوزتهم عملة أجنبية مزورة ومبلغ مالي . 


وبدلالة المقبوض عليهم تمكن القسم من إلقاء القبض على تاجر المخدرات الذي يزودهم بهذه السموم بعد استدراجه، وضبط بحوزته كمية / 20 / عشرون غراماً من مادة الهيروئين المخدر .


ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .