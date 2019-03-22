بيل جيتس ينضم لنادي الـ100 مليار دولار مع أغنى رجل بالعالم

كشف مؤشر وكالة "بلومبرغ" للمليارديرات، عن انضمام الملياردير بيل جيتس الشريك المؤسس لشركة "مايكرو سوفت" إلى نادي الـ100 مليار دولار .



وأشارت إلى أنه بذلك يكون جيتس قد انضم لجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتسوق الإلكتروني في نادي المائة الذي يتربع على رأسه أغنى رجل في العالم.



ولم تحقق ثروة جيتس هذا الارتفاع منذ ما يعرف بـ" فقاعة الإنترنت" ما بين عام 1995 وحتى 2000 حينما كان جيتس صاحب لقب أغنى شخص في العالم .



ثروة بيل جيتس



وتمكن جيتس خلال هذا العام فقط من تحقيق 9.5 مليار دولار ليضافوا إلى ثروته، بينما حقق مؤسس أمازون 20.7 مليار دولار لتصل ثروته إلى 145.6 مليار دولار.



وتوقعت الوكالة الأمريكية ألا تدوم ثروات جيتس وبيزوس لفترة طويلة، حيث أعلن مؤسس ما يكروسوفت التنازل عن نصف ثروته لمؤسسة "بيل وميليندا جيتس".



وهناك تخوفات أيضا من انتقاص ثروة بيزوس لسبب أخر وهو طلاقه من زوجته ماكينزي الذي قد يفقده جزء من ثروته .