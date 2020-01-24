الجيش يستعيد السيطرة على قرية التح بعد الهجوم الإرهابي شرقي إدلب
ما هي أعراض فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك؟
«مفخّخة» تقتل جنوداً أتراكاً
أول هجوم على حلب منذ سنوات: الهدنة نحو الانفراط؟
المصرف التجاري (قادر وغير قادر) على تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير
مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي
الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
لبنان: حكومة الفرصة الأخيرة
طفل وعدد من الجرحى ضحية رصاص حرس الحدود التركي شمالي سورية
نتنياهو: علينا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية
القائمة الكاملة لمكاتب الصرافة التي أغلقها المصرف المركزي
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

بوتين يسبح مع الدلافين.. شاهد!

نشر الموقع الرسمي للكرملين، بمناسبة الذكرى الـ20 لتولي فلاديمير بوتين منصب الرئيس لأول مرة، مقطع فيديو للرئيس الروسي وهو يسبح مع الدلافين قبل 20 عاما.


أصدر المكتب الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطات لم يسبق لها وأن عرضت لبوتين وهو يسبح مع زوج من الدلافين الأليفة. وتم تصوير الفيديو في منتجع “فاراديرو” الشهير عالميا في ديسمبر 2000 خلال زيارة بوتين الرسمية لكوبا.


وأصبح بوتين رئيسًا لروسيا لأول مرة في 31 ديسمبر 1999، عندما أعلن الرئيس بوريس يلسين استقالته، وعين بوتين، رئيس الوزراء وقتها، خلفاً له.


شغل بوتين منصب الرئيس لفترتين متتايتين من عام 2000 إلى 2008، وشغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و 2012، قبل إعادة انتخابه رئيسا في عام 2012، ومن ثم في عام 2018.

 