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بكادر لا يتجاوز 20 عاملاً.. استئناف عمال أحذية درعا الإنتاج

استأنف عمال أحذية درعا الإنتاج في منشأتهم البسيطة ضمن صالة في معمل المعكرونة بعد تعرض معملهم الأساسي للتدمير والتخريب على يد التنظيمات الإرهابية عام 2012.

وبكادر لا يتجاوز 20 عاملاً وموظفاً إداريا وفنياً استعاد معمل الأحذية نشاطه بـ 17 آلة منها مقصان للجلود و15 آلة للخياطة بعد 8 سنوات من توقفه.

وقال مدير المعمل المهندس عماد الرفاعي" تمكنا من تأمين المعدات الأساسية من مقصات للجلود وآلات الخياطة وبعدد قليل من العمال دارت عجلة الإنتاج".

ولفت الرفاعي إلى أن المعمل ينتج يومياً وبشكل أولي 100 زوج من الأحذية ترسل إلى معمل الاحذية في السويداء ليتم استكمالها وخلال المرحلة اللاحقة سيتم تطوير العمل لينتج كل أنواع الأحذية بشكل كامل بما يلبي احتياجات المستهلكين وبأسعار منافسة.

وأوضح مسؤول صالة المبيعات في المعمل فؤاد الرفاعي أن الصالة تعمل على عرض منتجات الشركة العامة للأحذية بأسعار منافسة للسوق وجودة عالية مشيراً إلى أن المعمل يبحث عن صالة وسط السوق في مدينة درعا ليتمكن من الوصول للمستهلكين ولتخفيف الأعباء عن الذين يضطرون للسفر لدمشق للشراء من صالات الشركة.