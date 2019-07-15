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بقيمة 40 مليون ليرة...البدء بتأهيل مبنى العمران بديرالزور

أكد مدير مؤسسة العمران المهندس ربيع العلي بأنه تم البدء بإعادة تأهيل مبنى الفرع بديرالزور والذي تعرض لأعمال تخريب ونهب من قبل التنظيمات الإرهابية.وأشار العلي أن مدة التنفيذ بحسب العقد الموقع مع الجهة المنفذة أربعة أشهر، ومن المتوقع الانتهاء من أعماله قبل نهاية المدة المحددة، حيث تم الزج بعدة ورشات في ذات الوقت لسرعة انجار الأعمال في المبنى.

وبين مدير الفرع أن المبنى مؤلف من طابقين سيتم تخصيص الطابق الأراضي كصالة عرض للمواد التي يتم بيعها عن طريق الفرع من حديد واسمنت ومواد صحية..الخ، وسيخصص جانب منها للبيع المباشر، فيما سيخصص الطابق العلوي لمكاتب الإدارة .

وأشار العلي لوجود دراسة لإعادة تأهيل مراكز الفرع في الميادين والعشارة والبوكمال، والذي سيتم تنفيذه خلال العام القادم ، وقد تم لحظ تنقيذ صالات عرض للبيع ضمن هذه المراكز .

يذكر أن فرع مؤسسة عمران دير الزور قام باستجرار وبيع حوالي 1200 طنا من الإسمنت خلال الشهر السادس من عام 2019 .