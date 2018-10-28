بعد قصة حب دامت 8 أشهر .. مصري يطلق زوجته لسبب غريب

رفع شاب، عمره 33 عامًا، دعوى طلاق ضد زوجته بمصر، قائلاً إنها ارتدت بدلة رقص في الشارع احتفالا بيوم ميلاد طفلتهما أمام أهالي المنطقة.



وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال عصام إنه تزوج من إبتسام بعد قصة حب، دامت 8 أشهر، بعدما تعرف عليها من أحد أصدقائه. وأضاف أنه تقدم لخطبتها، وبعد شهر من الخطبة اتفقا على الزفاف، وانتقلا للعيش سويًا حياة هادئة لسنتين.



وواصل: “كانت تحدث بيننا خلافات بسيطة، لكنها تقتنع بكل ما أقوله، حتى مرت الشهور الأولى من الزواج وأنجبنا طفلة، وبعد مرور عام قررنا الاحتفال بيوم ميلادها، لكنها اتفقت مع مجموعة من السيدات على التسلية في تلك المناسبة”.



وتابع: “من ضمن فقرات التسلية، وجدتها ترتدي بدلة رقص في الشارع أمام الجميع، فأغضبني ذلك بشدة فضربتها وألغيت الاحتفال”.



واختتم الزوج حديثه: “عادت لمنزل والدها وظلت 6 أشهر، حتى طفح الكيل ولم ترد العودة للمنزل فلجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى الطلاق.