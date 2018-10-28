دي ميستورا يعوّل على «الثلاثي الضامن»: «توافق الجميع» شرطُ إنقاذ «الدستورية»
النمسا... «فضيحة لجوء جنرال أمن سوري»
وزير الدفاع يجيب عن أسئلة النواب
دي ميستورا يغادر دمشق بلا «وعود» خلافات «اللجنة الدستورية» باقية
قمة ثلاثية حول سوريا في روسيا
المعلم لـ ديمستورا: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي
نشاط ديبلوماسي يستبق «رباعية» من منبج إلى التنف
انتصارات الجيش السوري.. مناهج لتدريس الجيوش والبداية من كازاخستان
تحرير الدفعة الأولى من المختطفين: السويداء تتنفسّ الصعداء
الإتصالات : ترميم أم تمزيق النسيج الإجتماعي السوري
إرهابيو ” النصرة” ينقلون شحنة من غازي الكلور والسارين من معرة مصرين إلى جسر الشغور
دمشق: تدمير الرقة من قبل التحالف يرقى إلى جرائم إبادة
دمشق تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة التحالف الدولي
استشهاد 62 مدنيا وجرح العشرات جراء عدوان طيران “التحالف الأمريكي” على ريف دير الزور
كندا تعمل على توطين عدد من إرهابيي “الخوذ البيضاء”

بعد قصة حب دامت 8 أشهر .. مصري يطلق زوجته لسبب غريب

رفع شاب، عمره 33 عامًا، دعوى طلاق ضد زوجته بمصر، قائلاً إنها ارتدت بدلة رقص في الشارع احتفالا بيوم ميلاد طفلتهما أمام أهالي المنطقة.


وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال عصام إنه تزوج من إبتسام بعد قصة حب، دامت 8 أشهر، بعدما تعرف عليها من أحد أصدقائه. وأضاف أنه تقدم لخطبتها، وبعد شهر من الخطبة اتفقا على الزفاف، وانتقلا للعيش سويًا حياة هادئة لسنتين.


وواصل: “كانت تحدث بيننا خلافات بسيطة، لكنها تقتنع بكل ما أقوله، حتى مرت الشهور الأولى من الزواج وأنجبنا طفلة، وبعد مرور عام قررنا الاحتفال بيوم ميلادها، لكنها اتفقت مع مجموعة من السيدات على التسلية في تلك المناسبة”.


وتابع: “من ضمن فقرات التسلية، وجدتها ترتدي بدلة رقص في الشارع أمام الجميع، فأغضبني ذلك بشدة فضربتها وألغيت الاحتفال”.


واختتم الزوج حديثه: “عادت لمنزل والدها وظلت 6 أشهر، حتى طفح الكيل ولم ترد العودة للمنزل فلجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى الطلاق.