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بعد اختراق "فيسبوك" لربع مليار حساب.. كيف تحمي حسابك؟!

اخترقت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانات ربع مليار مستخدم من شبكتها وفضحت كافة معلوماتهم.

ولذلك خصصت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا، للحديث عن المخاطر المحدقة بمستخدم "فيسبوك".

وحذر التقرير من مواقع "ويب" توفر خدمات حفظ كلمات المرور، التي تسجل دخول حسابك على "فيسبوك" بسهولة من دون الحاجة إلى تسجيله كل مرة، ناصحابضرورة إلغاء تفعيل تلك الخدمات، وضرورة التحقق من الحساب بصورة منتظمة، وتغيير كلمة المرور من آن لآخر.

وينصح التقرير المستخدم باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم النقر على خيار "التطبيقات ومواقع الويب".

- سيعرض لك بند "نشط" بإظهار مواقع الويب والتطبيقات التي يمكنها تجاوز تسجيل الدخول إلى بياناتك عبر فيسبوك.

- اختر عدم تنشيط تلك الخدمة.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يضع المستخدم كلمة مرور صعبة تضمن 8 علامات على الأقل بينها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة.