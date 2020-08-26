بسبب خلاف مادي.. طعنه ورماه من النافذة

كشفت شرطة ناحية جرمانا عن ملابسات جريمة قتل بعد ورود معلومات حول وفاة شخص نتيجة سقوطه من شرفة منزله في حي كرم الصمادي.



وأشارت التحقيقات إلى أن شخصاً كان متواجداً في منزل المتوفي وهو المدعو "زياد . ر" شريكه في أعمال التجارة والذي توارى عن الأنظار بعد حادثة سقوط شريكه، ومن خلال التحرك السريع والبحث عن المتواري "زياد "عثر عليه في ورشة خياطة في جرمانا وألقي القبض عليه.



وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل شريكه بسبب خلافات مالية فيما بينهما، بالاشتراك مع ابن شقيقه المتواري، حيث قام باستدراجه إلى منزله وإشهار سكين وطعنه بخاصرته وأقدم ابن شقيقه المتواري والذي حضر بناءً على اتصال هاتفي من القاتل وأعلمه بوجود المغدور ضمن منزله، على ضرب المغدور بمشرط، وعندما توجه المغدور إلى نافذة المطبخ للاستغاثة قاما برميه من النافذة إلى منور البناء مما أدى لوفاته، كما ألقي القبض على ابن شقيق القاتل، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.