"بالمقطورة".. هكذا خبئوا شحنة المخدرات في حلب

ضبط فرع مكافحة المخدرات في حلب، شحنة حبوب مخدرة وزنها (365) كغ كانت مخزنة في حاوية شحن كبيرة "مقطورة".



وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في حلب حول قيام شخص بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في حاوية شحن كبيرة ( مقطورة )، وذلك ضمن محل معد لتصويج السيارات في منطقة "الراموسة".



وعلى ذلك، قام فرع مكافحة المخدرات في حلب بإلقاء القبض على الشخص المذكور في محلة "الأعظمية"، وتبين أنه يدعى ( ز . س )، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تخزين كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة في أرضية الحاوية المذكورة بقصد ت



هريبها بالاشتراك والتنسيق مع شخصين.



كما تبين أن الأول يدعى "محمد . أ" الذي طلب منه تخزين الحبوب وتهريبها، والثاني "عبد المطلب. إ" الذي قام باستلام كميات الحبوب المخدرة ونقلها ضمن مدينة حلب على متن سيارته الخاصة، وبدلالة المقبوض عليه تم إلقاء القبض على المذكورين، وحجزت السيارة المذكورة.



وخلال تفتيش الحاوية المذكورة، وجد فيها خزان سري بطول /11/ متر وعرض /45/ سم مملوء بكمية /365/ ثلاثمائة وخمسة وستين كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة، وعددها مليونين ومائة وتسعون ألف حبة مخدرة.