بيروت.. أكثر من 100 مصاب بين عناصر الجيش اللبناني خلال الاحتجاجات
سماسرة ليبيا.. تركيا تمنح 100 دولار لمن يقنع مسلح بالذهاب من سورية إلى ليبيا
ميليشيا “قسد” تواصل حصار عدد من القرى والبلدات بريف دير الزور
الجيش يبدأ عملية عسكرية بريف إدلب.
ماكرون للبنانيين: لاتطلبوا مني عدم احترام سيادكم!
“الإدارة الذاتية”: اتفاق جديد مع الإحتلال الأمريكي لسرقة النفط السوري
بيروت موعظة الدم والرماد
الرئيس الأسد يؤكد لنظيره اللبناني وقوف سورية إلى جانب لبنان الشقيق
الحب في زمن الكورونا (9)
خلال سبعة أيام مكتب دفن الموتى بدمشق يصرح بدفن 832 جثمان بعضها وفياتهم طبيعية
العثور على أسلحة مُعدة للتهريب إلى المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الخارجية تشجب الاتفاق بين ميليشيا (قسد) وشركة أمريكية لسرقة النفط السوري
الجيش في عيده
أكبر حشد عسكري إسرائيلي منذ عام 2006 على الحدود اللبنانية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث

"بالمقطورة".. هكذا خبئوا شحنة المخدرات في حلب

ضبط فرع مكافحة المخدرات في حلب، شحنة حبوب مخدرة وزنها (365) كغ كانت مخزنة في حاوية شحن كبيرة "مقطورة".

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في حلب حول قيام شخص بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في حاوية شحن كبيرة ( مقطورة )، وذلك ضمن محل معد لتصويج السيارات في منطقة "الراموسة".

وعلى ذلك، قام فرع مكافحة المخدرات في حلب بإلقاء القبض على الشخص المذكور في محلة "الأعظمية"، وتبين أنه يدعى ( ز . س )، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تخزين كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة في أرضية الحاوية المذكورة بقصد ت

هريبها بالاشتراك والتنسيق مع شخصين.

كما تبين أن الأول يدعى "محمد . أ" الذي طلب منه تخزين الحبوب وتهريبها، والثاني "عبد المطلب. إ" الذي قام باستلام كميات الحبوب المخدرة ونقلها ضمن مدينة حلب على متن سيارته الخاصة، وبدلالة المقبوض عليه تم إلقاء القبض على المذكورين، وحجزت السيارة المذكورة.

وخلال تفتيش الحاوية المذكورة، وجد فيها خزان سري بطول /11/ متر وعرض /45/ سم مملوء بكمية /365/ ثلاثمائة وخمسة وستين كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة، وعددها مليونين ومائة وتسعون ألف حبة مخدرة.