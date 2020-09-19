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بالتفصيل.. كل ما يخص القرض الشخصي من المصرف التجاري السوري

يتلائم القرض الشخصي مع حاجاتك، لتمويل مشروع صغير أو عملية شراء أو لتغطية النفقات..  قرض سهل وميسر تم تصميمه خصيصاً ليمنحك مجموعة واسعة من المزايا من بينها:


 _ الحد الأدنى للقرض 2 مليون ليرة سورية لمدة خمس سنوات بضمانة رواتب كفيلين موظفين. 


_ الحد الأقصى للقرض 15 مليون ليرة سورية لمدة عشر سنوات بضمانة عقارية تغطي 200% من القرض. 


_ يمنح القرض بفائدة 12,5% سنوياً على الرصيد المتناقص. 


_ يحق لأي مقترض من القطاع العام الاستفادة من القرض شريطة أن يكون مثبتاً على الملاك منذ سنة، أو المثبتين حديثاً على أن يكونوا متعاقدين مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. 


_ يشترط بالمستفيد من موظفي القطاع الخاص أن يكون مسجلاً بالتأمينات لـ 5 سنوات متواصلة. 


_ يحق للمتقاعد الاستفادة من القرض على أن يكون هو أو أحد كفلائه موطناً راتبه في المصرف التجاري السوري الحد الأقصى لعمر المقترض المتقاعد 65 عاماً في نهاية مدة القرض 


_ الحد الأقصى لعمر المقترضين من القضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 70 عاماً في نهاية القرض 


_ بالنسبة لأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف: يشترط أن يكون المتعامل حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة 


_ يستفيد من القرض أصحاب التراخيص الإدارية للنشاطات التي لا تحتاج إلى سجل لممارستها (مثل روضة – مدرسة - مدجنة..). 


_ يستفيد من القرض أصحاب المهن العلمية والمنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنتين.
 _ يتم التسديد على أقساط شهرية متساوية