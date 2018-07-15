بات بإمكانكم مشاهدة يوتيوب وتصفّح تطبيقات أخرى في الوقت نفسه... كيف؟

طرحت شركة يوتيوب بعد طول انتظار ميزة تسمح لبعض مستخدمي Android بمشاهدة مقاطع الفيديو وتصفّح تطبيقات أخرى في الوقت نفسه.

هذا التحديث الجديد سمح للبعض بفتح خانة فيديو صغيرة خاصة بيوتيوب على زاوية شاشة الهاتف الذكي خارج التطبيق تحت اسم Picture-in-Picture.

أما إذا كنتم تتساءلون عن كيفية استخدام هذه الميزة فعليكم اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح:

- حدثوا التطبيق عبر غوغل بلاي.

- شغلوا الفيديو الذي تودون مشاهدته.

- عودوا إلى الشاشة الرئيسية في التطبيق، بعدها سيتم تلقائياً تشغيل الفيديو من خلال نافذة صغيرة.

- انقلوا الفيديو باستخدام يدكم الى التطبيق الذي تريدونه.