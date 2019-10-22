بأسلاك نحاسية شخصان يقومان بتزوير الذهب وبيعه لمحال الصاغة

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول وجود شخصين في ريف دمشق يقومان بتزوير كميات من المصاغ الذهبي المستعمل وبيعها .



وبالمتابعة والتحري الدقيق تمكن فرع الأمن الجنائي بدمشق من إلقاء القبض عليهما وتبين أنهما يدعيان: ( ح. ط )،و( م. ز )، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تزوير كميات من الذهب المستعمل عن طريق إدخال أسلاك نحاسية ضمن الأساور الذهبية المستعملة المحروقة، وبيع هذه الكميات من الذهب المزور على دفعات إلى صاحب محل مجوهرات في مدينة دمشق دون علمه بذلك مستغلين ثقته بهما وتعامله الدائم معهما حيث كان الصائغ يقوم بوزن الذهب دون فحصه.



تمت مصادرة كمية من الذهب المزور من المقبوض عليها، وأرسلت الى نقابة الصاغة في دمشق فتبين أن كمية الذهب المزور وزنها ( 136 ) مائة وستة وثلاثون غراماً محشوة بأسلاك نحاسية وزنها / 12.32/ اثنا عشر غرام واثنان وثلاثين سنتغرام.



ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص .