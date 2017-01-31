انفجار خزاني مازوت وسط طرطوس ووفاة شخص وجرح آخر

شهد وسط مدينة طرطوس ظهر أمس انفجاراً قوياً وحريقاً كبيراً في المكان وعلى الفور وصلت سيارات فوج إطفاء طرطوس وسيطرت على الحريق.. وأفاد الرائد سمير شما قائد فوج الإطفاء أن سبب الانفجار يعود لقيام عاملي صيانة بتلحيم أحد خزانات المازوت العائدة للمصرف الدولي للتجارة والتمويل المملوءة بالمازوت ما أدى لوصول شرارة للمادة وحصول الانفجار بالخزان الأول ثم الثاني المجاور واشتعال النيران مع دخان كثيف غطى المنطقة.. وأضاف إن سيارات الفوج تحركت فوراً إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انفجار الخزانين الثالث والرابع رغم اشتعال النيران فيهما حيث تم إطفاؤها قبل حصول الانفجار فيهما كما في الخزانين الأول والثاني.. وذكر أن عملية الانفجار أدت لوفاة معلّم الصيانة وسام تلجة وإصابة زميله العامل شوقي صليبي.

الوطن