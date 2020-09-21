امرأة تقف خلف محاولة تسميم ترامب

أعلن مسؤول أمريكي عن إلقاء القبض على امراة يُشتبه في إرسالها لطرد يحتوي على مادة الريسين السامة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال المسؤول الأمريكي لشبكة سي إن إن إنه تم القبض على السيدة أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة قادمة من كندا عبر معبر حدودي في ولاية نيويورك.



وأضاف أن السيدة كانت تحمل مسدسا، واعتقلتها السلطات الأمريكية.



ونقلت الشبكة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أن الطرد السام الذي أرسل إلى البيت الأبيض حيث يقطن الرئيس دونالد ترامب، مصدره كندا.



وأضاف المكتب أن الطرد الذي أرسل لترامب يحتوي على مادة "الريسين" شديدة السمية.



يشار إلى أن الريسين هو سم قاتل يأتي من حبوب الخروع، وجرعة بحجم حبة رمل واحدة تكفي للقتل، ويمكن أيضاً تصنيع الريسين على شكل مسحوق أو حبيبات، يمكن إذابتها في الماء أو في مادة حمضية ضعيفة.