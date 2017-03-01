الموافقة على مشروع قانون إعفاء البضائع المحلية المصدرة من رسم الإنفاق الاستهلاكي

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي بغية تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه.



واطلع مجلس الوزراء على ما تم انجازه لعودة الواقع الخدمي إلى أحياء مدينة حلب المحررة من الإرهاب حيث استمرت الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإسعافية الخاصة بعمل الوزارات والجهات العامة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني والمعيشي.



وبين المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس الفريق الحكومي المكلف متابعة تأهيل البنى التحتية وعودة الخدمات إلى أحياء حلب المحررة أن الوزارات مستمرة بتنفيذ الخطط الإسعافية وتم الانتهاء من تجهيز المطار وتشغيل القطار إلى جبرين والمباشرة بتأهيل الجسر على تحويلة حلب وعلى قناة الري وتم صيانة 36 مدرسة وعودة 20396 تلميذا وتلميذة إلى المدارس وتتم المتابعة من قبل وزارة التربية لاستكمال صيانة وتجهيز المدارس الأخرى موضحا أن العمل مستمر لإصلاح خطوط المياه في العديد من أحياء حلب وإصلاح مجموعات توليد الطاقة الكهربائية وتم الانتهاء من حفر 3 آبار وتمت المباشرة بأعمال الحفر في الخزان التجميعي في منطقة الفيض والعمل مستمر لحفر 24 بئرا إضافة إلى المباشرة بتأهيل المراكز الصحية في الزبدية والفردوس والسل كما تمت إعادة الاتصالات إلى حي الأعظمية ومركز الأنصاري وحي صلاح الدين ومركز هاتف الراموسة وإعادة خدمة الانترنت والخدمة الهاتفية إلى المطار.



وفي مجال تأهيل البنى التحتية أوضح الوزير عرنوس أن الورشات أنجزت فتح المحاور الرئيسية الواصلة بين أحياء المدينة والشوارع الفرعية والمرتبطة بها وردم الحفر عن طريق شركات الانشاءات العامة وتم تنظيم 14 عقدا مع شركات الانشاءات العامة لترحيل الانقاض وترميم وتأهيل بعض المباني وبلغت نسب الانجاز للمشاريع وسطيا 71ر78 بالمئة وصرف قيمة اجمالية 732ر1مليار ليرة سورية لإزالة هذه الانقاض.



وفى مجال الخدمات العامة بين عرنوس أنه تم ترميم وتأهيل كراج البولمان في الراموسة وقيمة الكشف التقديري 310ر81 مليون ل.س وإعادة تأهيل مبنى المسلخ فى الراموسة “مرحلة أولى” وقيمة الكشف التقديري 296ر48مليون ل.س.



وفيما يخص المدينة الصناعية بين وزير الأشغال العامة أن العمل مستمر بإغلاق الفتحات في الطرق الرئيسية والثانوية في المدينة الصناعية لتأمين مداخل محددة بما يسهم في تعزيز الحماية الذاتية ويتم العمل على ترميم وإعادة تأهيل أسقف الغرف المسبقة الصنع في إدارة المدينة وتنفيذ أعمال السور وتم البدء بمشروع تنفيذ مبنى النافذة الواحدة وبلغ عدد المقاسم المخصصة للصناعيين اعتباراً من 1-1-2017 ولغاية تاريخه 47 مقسما وعدد المقاسم المسلمة 43 مقسما بكل الصناعات والفئات.



ونظرا للأهمية الاقتصادية والبيئية والجمالية للشجرة وبهدف معالجة الحالات الخاصة بقطع أو نقل أو قلع الأشجار المثمرة دون ترخيص صدق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية بفرض غرامة من 000ر150 إلى 000ر200 ل.س للدونم الواحد على كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفرض غرامة من 6000 حتى 10000 ل.س للدونم الواحد لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية بما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.



وقرر المجلس منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية سلفة بقيمة 216 مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور ومتمماتها للعاملين لديها عن النصف الأول من عام 2017.



واستعرض المجلس الخطوات العملية المتخذة في الملفات الاقتصادية والخدمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وقانون العاملين ومشروع قانون هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومشروع قانون المشتريات ودمج المؤسسات والتطوير الهيكلي والاستثمارات الحكومية وتطوير عمل البنوك وشركات الصرافة والقطاع المالي وسوق التأمين والقروض المتعثرة واستثمارات المؤسسة العامة للجيولوجيا وخاصة المقالع بالشراكة مع القطاع الخاص.



وطلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف الزراعة فيما يخص استيراد مادة البطاطا والوقوف على واقع الشركات المشتركة ومراجعة آلية عملها وأدائها.



ووافق المجلس على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن طلب تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل في مناجم الشرقية وخنيفيس.



وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى الانجازات التي تمت في حلب لجهة تنظيف الشوارع وترحيل الأنقاض والأبنية الخدمية التي تم المباشرة بتنفيذها والخدمات الهاتفية والانترنت مبينا أنه سيتم افتتاح ثلاثة مراكز صحية خلال خمسة عشر يوما إضافة إلى تسيير دوريات الشرطة على مدار 24 ساعة لحفظ وضبط الأمن بالمدينة.



ولفت إلى أنه تمت إعادة الجسر المؤدي إلى طريق المطار وإلى المدينة الصناعية وأن جميع الأعمال التي أقرتها الوزارات في خطتها الإسعافية تسير وفق البرنامج الزمني الذي تم وضعه لها كما يتم الآن حفر 24 بئرا وهناك 3 منها في ضوء التجريب.

سانا