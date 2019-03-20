المنتجات السورية المميزة بمعرض “أكسبو للبستنة” في شهر نيسان القادم

تستعد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وبالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنمية الصادرات للمشاركة في معرض اكسبو للبستنة لعام 2019 في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الممتدة من 29/4 ولغاية 7/10/ 2019.

معاون مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة المهندس عبدلله عتوم أكد أن هذا المعرض سيشكل فرصة مهمة للمنتجات السورية المميزة لكي تبحث عن فرصة لها في الأسواق الصينية، بين الكثير من المنتجات المتعددة المشاركة في المعرض الضخم والتي تبلغ 160 دولة مشاركة.ويشيرعتوم إلى أن مدة المعرض تبلغ 162 يوماً والتي يتم من خلالها التسويق للمنتجات السورية ذات القدرة التنافسية ومنها الوردة الشامية وأصنافها ومنتجاتها الصناعية وزيت الزيتون السوري وصابون الغار ومنتجاته إضافة لمنتجات أخرى ضمن الجناح السوري الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع.

الثورة