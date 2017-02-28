المكتب المركزي للإحصاء: الأسعار ارتفعت 51% بين آب 2015 و2016

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء بنسبة 579.6% منذ العام 2010 (سنة الأساس) حتى شهر آب للعام الحالي 2016، وهو يمثل معدل التضخم الرسمي في سورية، بحسب سلة المستهلك في المكتب المركزي للإحصاء، الذي يعبر عن الارتفاع في أسعار سلة المستهلك التي يرصدها المكتب.

وبلغ معدل التضخم الشهري في آب الماضي 0.4% مقارنة مع شهر تموز الماضي، على حين بلغ التضخم السنوي بين شهر آب 2016 وشهر آب لعام 2015 معدلاً قدره 51.1%.

وفي تفاصيل الرقم القياسي للمكتب المركزي للإحصاء فقد بلغ معدل التضخم للأغذية والمشروبات غير الكحولية نحو 728% مقارنة بسنة الأساس 2010، ونسبة تضخم سنوية قدرت بـ64.2 % (مقارنة بشهر أيار من العام الماضي 2015)، وبالنسبة للمشروبات الكحولية والتبغ كان معدل التضخم مقارنة بسنة الأساس 1097%، محققة تضخماً سنوياً بـ72.2%.

وفي قطاع الملابس والأحذية سجل التضخم معدلاً قدره 653% مقارنة بسنة الأساس، وتضخماً سنوياً قدره 41.2%، وبالنسبة لمجالات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد بلغ التضخم معدلاً قدره 327% مقارنة بسنة الأساس، ليكون التضخم السنوي بحوالى 19.3%، على حين سجلت التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت تضخماً معدله 703% مقارنة بسنة الأساس، محققة تضخماً سنوياً قدره 60.8%.

وبحسب بيانات آب الماضي بالنسبة لقطاع الصحة فقد بلغ التضخم 419% مقارنة بسنة الأساس 2010، محققاً تضخماً سنوياً بـ32% مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي 2015، وفي قطاع النقل بلغ التضخم 566% مقارنة بسنة الأساس، محققاً تضخماً سنوياً بحوالى 51.4%، على حين كان التضخم لقطاع الاتصالات 196% مقارنة بسنة الأساس، وأقل نسبة تضخم سنوي بلغت نحو 28%.

وفي قطاع التعليم لشهر آب سجل التضخم 218% مقارنة بسنة الأساس، محققاً تضخماً سنوياً بـ40.5%، على حين كان أعلى معدل تضخم في قطاع المطاعم والفنادق بأكثر من 1358% مقارنة بسنة الأساس، لتسجل أعلى نسبة تضخم سنوي بـ89.1%، وفي المؤشرات الفرعية سجل التضخم بالنسبة للخبز والحبوب 675%، واللحوم سجلت تضخماً بـ659%، والزيوت والدهون بـ783%، والبقول والخضر كان التضخم 575%.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن