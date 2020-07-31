المصرف المركزي يعدل سعري الخصم وإعادة الشراء لشهادات الإيداع

أصدر مجلس النقد والتسليف في المصرف السوري المركزي اليوم الخميس قراراً، تضمن تحديد سعر الخصم وسعر إعادة الشراء الخاصين بشهادات الإيداع بالليرة السورية.



ونشر المصرف عبر موقعه الرسمي، أن المجلس حدد سعر الخصم بـ 7.5%، وسعر إعادة الشراء بـ 7%، ونوّه بأنه يسري العمل بها لحين صدور قرار بتحديد أسعار جديدة، كما أنهى العمل بالأسعار السابقة الصادرة في 12 شباط 2019.



وخلال العام الفائت، حددت لجنة إدارة المركزي سعري الخصم وإعادة الشراء الخاصين بشهادات الإيداع بالليرة، حيث تم تحديد سعر الخصم بـ 5%، وسعر إعادة الشراء 4.75%.



وطرح المركزي الإصدار الأول لشهادات الإيداع في 19 شباط 2019، وجمع فيه 130.8 مليار ليرة، لأجل سنة واحدة وبسعر فائدة قدره 4.5%، فيما كان الإصدار الثاني في 24 آذار 2020 وجمع فيه 92.2 مليار ليرة ولأجل 6 أشهر بسعر فائدة 6.50%.



أما الإصدار الثالث لشهادات الإيداع بالليرة السورية جرى في 18 حزيران 2020، وجمع فيه المصرف المركزي من المصارف 74.2 مليار ليرة سورية، ولأجل 6 أشهر، وبلغ سعر الفائدة السنوي 6.5%.



وفي منتصف شهر كانون الثاني الفائت، بيّن رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، أنه من الأفضل طرح أذون وسندات الخزينة وشهادات الإيداع من المصرف المركزي للمواطنين مباشرة بدلاً من المصارف، بحيث يتاح تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية إلكترونياً.



وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها المركزي لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.