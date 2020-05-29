المصرف العقاري يستأنف منح كافة أنواع القروض

أكد مدير عام المصرف العقاري مدين علي، أن المصرف سيستأنف كل الأعمال والخدمات التي كان يقدمها، وتوقفت مع بداية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وبيّن علي أن المصرف يعود لمنح كافة القروض، واستقبال الودائع، بالحدود الممكنة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بملف القروض المتعثرة، واستئناف تركيب الصرافات الآلية، خاصة في محافظة حلب، وتجهيز ودعم عمل المكاتب التي تم إحداثها خلال العام الجاري.



كما أوضح أن العمل مستمر بالتوسع في نقاط البيع التي تم التفاهم حولها مع مؤسسة البريد، لاستكمال وتفعيل النقاط في المحافظات، بالترافق مع تطوير منظومة العمل المصرفي ورفع سوية وجودة الخدمات التي يقدمها المصرف.



وفي 22 من آذار الفائت، أوقف المصرف العقاري جميع عمليات القروض والكشوف، واستثنى من القرار عمليات سداد الأقساط والسحب والإيداع، حيث ستبقى مستمرة إلى جانب تغذية وتشغيل الصرافات على مدار الساعة.



ويقدم المصرف 9 أنواع من القروض العقارية هي السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن الاصطيافية.





“الوطن أون لاين”