المصرف الصناعي يحدد الحد الأدنى لفتح حساب بيوع عقارية 100 ألف ل.س

أعلن معاون مدير المصرف الصناعي شحادة عثمان، عن فتح أكثر من 7 آلاف حساب خاص بالبيوع العقارية والسيارات منذ تطبيق القرار الحكومي رقم 5 الخاص بذلك، مبيّناً أن المبلغ المطلوب لفتح الحساب 100 ألف ليرة، وعمولة 5 آلاف ليرة سورية.



وصرّح عثمان بأن فروع المصرف الصناعي مستمرة بفتح حسابات البيوع العقارية والسيارات، كما يعمل المصرف على تحديث آليات عمله عبر تطوير البنية التقنية وبرامج العمل، بما يرفع جودة عمل المنظومة العامة لديه.



وفي 19 من الشهر الجاري، قرر المصرف العقاري السوري رفع الحد الأدنى لفتح الحساب من 10 آلاف ليرة إلى 300 ألف ليرة سورية، بهدف ضمان الجدّية في فتح الحساب وتفعيله، بحيث لا يكون الأمر شكلياً.



وحينها أكد معاون مدير المصرف العقاري أكرم درويش أن المصرف العقاري جاهز لفتح الحسابات، لكن ما حدث من ضغط شديد على فروع المصرف هو ما دفع نحو التخصص في فتح الحسابات وتنظيم وتوزيع العملية بين المصارف، خاصةً أن العديد منها لم يلتزم بفتح الحسابات، أو كان هناك انتقائية في التنفيذ.



وأصدر مجلس الوزراء في مطلع العام قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والمركبات إلا بعد قيام المشتري بتسديد ثمنها أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، حتى يتم توثيق عقد البيع.



وبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 15 شباط 2020، وشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، كما طُلب من المصارف تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأي شخص، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية واستكمال الوثائق الأخرى بعد فتح الحساب.





“الوطن أون لاين”