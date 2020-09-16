المصرف الزراعي يوضح أنواع قروض الدواجن والفوائد عليها

أوضح مدير فرع “المصرف الزراعي التعاوني” بدمشق حيدر حيدر، أن “المصرف يقدم تسهيلات إئتمانية لتمويل قطاع الدواجن وفق 3 أنواع من القروض، كما تم إدخال غايات جديدة في التمويل كالتوسع ببناء المدجنة القائمة، أو ترميمها، أو تجديد تجهيزاتها”.



وأضاف حيدر، بحسب صحيفة “الثورة” أن “قروض قطاع الدواجن تتنوع بين طويلة الأجل (8 سنوات) لإنشاء المداجن وفائدتها 12%، ومتوسطة الأجل (5 سنوات) لشراء تجهيزات المداجن وفائدتها 11%”.



إضافة إلى “القروض قصيرة الأجل (6 أشهر) لتربية فروج اللحم، و(10 أشهر) لتربية أمات الدجاج والدجاج البياض، و(12 شهراً) لتربية الجدات، وفائدتها 10%”.



وأضاف “وبالنسبة لمعدلات تمويل قروض الدواجن قصيرة الأجل، فتكون بنسبة 50% من كلفة الجدة الواحدة، و2,000 ليرة للطير الواحد من الأمات، و1,200 ليرة للطير البياض، و800 ليرة للفروج، و80 ألف ليرة للنعام، و3500 ليرة لطير الديك الرومي”.





وأشار حيدر إلى أنه “يتم منح قروض قصيرة الأجل كرأس مال عامل لبعض النشاطات الصناعية الزراعية كملحقة للمداجن، مثل قروض خلط وجرش الأعلاف بسقف 2 مليون ليرة، وتصنيع الأعلاف بسقف 7 مليون ليرة”.



أما معدلات تمويل القروض المتوسطة الأجل، فلفت حيدر إلى أنها “تكون بمعدل 60% من التكلفة الواردة بالفواتير المقدمة من طالب القرض، فيما تكون معدلات تمويل القروض طويلة الأجل بمعدل 50% من تكلفة البناء وتصرف على 3 دفعات”.



وأوضح، فيما يتعلق بمعدلات تمويل الغايات الجديدة، أنها “تكون 50% للقروض متوسطة الأجل التي تؤخذ لتجديد تجهيزات المداجن القائمة، وأيضاً 50% للقروض طويلة الأجل التي تسحب لترميم المداجن القائمة، وتوسيع المداجن القائمة”.



يذكر أن “مصرف سوريا المركزي” سمح قبل أيام باستئناف منح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاع الزراعي والعقاري وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.