المجموعات المسلحة تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية بدمشق.. والجيش يرد على مصدرها

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بعدة قذائف الاحياء السكنية في مدينة دمشق ما تسبب بوقوع أضرار مادية.





وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق “المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية اطلقت صباح اليوم قذائف هاون وصاروخية على أحياء المزة 86 وبرزة والجورة والقابون ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات”.





واستشهد 3 مدنيين وأصيب 28 آخرون أمس في اعتداءات المجموعات المسلحة بعدة قذائف على الاحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها.





وردا على انتهاكات المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر وتكرار اعتداءاتها على الاحياء السكنية في دمشق ووجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على النقاط التي انطلقت منها القذائف أسفرت عن تكبيد المجموعات المسلحة خسائر بالعتاد والأفراد.



