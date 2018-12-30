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الليرة السورية تسجل ارتفاعاً أمام الدولار واليورو

سجلت الليرة السورية، اليوم السبت تحسناً أمام الدولار وعملات أجنبية بعد أيام من التراجع.


وافتتح “دولار دمشق” بانخفاض 3 ليرات عن أسعاره أمس، مسجلا 496 ليرة شراء، 498 ليرة للمبيع بحسب أسعار السوق السوداء.

بدوره تراجع اليورو 4 ليرات مقارنة بأسعاره أمس الجمعة، ليصبح 566 ليرة شراء، 570 ليرة للمبيع.

وبالانتقال إلى مدينة حلب، سجل الدولار أسعاراً على غرار المسجلة بالعاصمة، 496 ليرة شراء، 498 ليرة للمبيع.

وفي مدينة منبج بريف حلب، سجل الدولار 494 ليرة شراء، 496 ليرة للمبيع.

أما في مدينة الحسكة شمال سوريا، وعفرين بريف حلب، افتتح الدولار عند 495 شراء، 496 ليرة للمبيع.

وفي مدينتي حمص وحماة، سجل الدولار 496 ليرة شراء، 498 ليرة للمبيع.

هذا وأبقى مصرف سوريا المركزي، سعر “دولار الحوالات والمستوردات” بـ 434 ليرة. كما أبقى “دولار التدخل الخاص” عبر المصارف بـ 436 ليرة.