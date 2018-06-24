اللاذقية.. “ساندريلا” تترك حذائها في مكان الجريمة

بتاريخ الثلاثاء 2018-6-19 ادعت السيدة ( و – م ) الى مديرية ناحية القطيلبية التابعة لمنطقة جبلة بتعرض منزلها للسرقة اثناء غيابها عنه لمدة 6 أيام وادعت بفقدان مبلغ مالي وقدره مليون وثلاثمائة الف ليرة سورية ومصاغ ذهبي وساعات يد رجالية ونسائية وكاميرات ديجتال وبعض من مقتنيات المنزل، وافادت أنها واثناء دخولها للمنزل شاهدت شاب صغير يهرب من نافذة المطبخ دون ان تتعرف عليه .

على الفور توجهت دورية من ناحية القطيلبية ودورية من قسم الأدلة الجنائية بفرع الأمن الجنائي للكشف على المنزل ورفع الأثر الجرمي والبصمات ، وبتحري المنزل عثر على حذاء نسائي غريب عن المنزل بحسب ماادعت صاحبة المنزل .

ومن خلال البحث والسؤال تم معرفة صاحبة الحذاء عن طريق عرضه على احد الاطفال ومعرفته بصاحبته والتي تدعى ( م – ب ) مواليد 2000 وقد تم إلقاء القبض عليها وعلى شقيقها ( ف – ب ) مواليد 2003 بنفس اليوم .

وبالتحقيق مع الفتاة اعترفت بدخولها برفقة شقيقها الى منزل المدعية عن طريق نافذة المطبخ وسرقة المنزل على مرحلتين، المرحلة الاولى قامت فيها بسرقة المبلغ المالي والمصاغ الذهبي والمرحلة الثانية قامت فيها بسرقة بعض من مقتنيات المنزل (ساعات يد رجالية ونسائية – اواني زجاجية منزلية – كاميرات ديجتال – وغير ذلك) إلا أن المرحلة الثانية لم تتكلل بالنجاح بسبب حضور صاحبة المنزل وهي وشقيقها فيه ، وقد هربت قبل شقيقها تاركةً ورائها حذائها الذي لم تلحق أن ترتديه اثناء الفرار من المنزل ، كما اعترفت أنها قامت بتخبأة المبلغ المالي والمصاغ الذهبي لدى والدتها المدعوة ( س – م ) مواليد 1977 والتي قبض عليها ايضا لتسترها على افعال ابنتها وابنها .

قدرت المسروقات بحوالي خمسة ملايين ليرة سورية تم استردادها وتسليمها إلى صاحبتها وتم تقديم الفاعلين إلى القضاء المختص .

يذكر أن صاحب المنزل ضابط في الجيش العربي السوري برتبة مقدم حارب الإرهاب لسنوات مضت ومازل بحكم خدمته يحارب الإرهاب واليوم حضر إلى مركز الناحية وتقدم بالشكر لمدير الناحية الرائد سامر السليم والعناصر على مايقدموه في سبيل حماية ممتلكات المواطنين .



المصدر : الشرطة Police