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اللاذقية: حريق وتهدم في أحد المنازل جراء اشتباك بين إحدى الدوريات المشتركة وأحد المطلوبين

أعلن المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية أنه وفي إطار متابعة المطلوبين الخطرين في المحافظة حصل اشتباك بين إحدى الدوريات المشتركة التي تتصدى للجريمة والمظاهر السلبية وأحد المطلوبين أثناء محاصرته ونتيجة ممانعته للدورية بالأسلحة والقنابل.


وأضاف المكتب على صفحته على الفيسبوك إن العملية أدت إلى تهدم في جدران إحدى الغرف وحريق في المنزل الذي يقطنه بالقرب من محطة وقود حورية عند دوار الزراعة حيث عمل فوج الإطفاء على إخماده ليتبين وجود جثة مجهولة الهوية.


وعلى الفور حضرت إلى المكان الأجهزة المختصة لمتابعة الموضوع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه البناء بالسرعة القصوى.