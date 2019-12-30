غارات أميركية تستهدف «الحشد الشعبي» على الحدود العراقية ــ السورية
تركيا تستبدل مسلحيها بجنود أتراك بالمناطق التي احتلتها في ريف الحسكة
الجيش يكبّد إرهابيي إدلب خسائر فادحة وقوات الإحتلال التركي ترفض إخلاء نقاط المراقبة
أطفال القامشلي يرشقون مدرعات الاحتلال الأميركي بالحجارة والقوات الروسية تنتشر في عين عيسى
التدخل في ليبيا يقسم المعارضة السورية والأتراك يراوغون الجميع
رغم العواصف.. الجيش يواصل عمليته ويسيطر على قرى جديدة بريف إدلب
الدفاع الروسية: الحدث الميداني الأبرز في سورية خلال عام 2019
الجعفري: دول راعية للإرهاب في سورية دفعت لتشكيل 6 آليات أممية غير حيادية
صحيفة بريطانية تؤكد نوايا تركيا بإرسال مسلحين سوريين إلى ليبيا
اتفاق بين «النصرة» وتركيا على استنساخ «تورابورا» أفغانستان في جبال عفرين
خطة نتنياهو: 6 نقاط تتضمن “الحدود النهائية لاسرائيل والتطبيع الكامل مع العرب”
تركيا تدخل عشرات الإرهابيين وعوائلهم لإسكانهم في "رأس العين"
«قسد» تُعيق الحركة على طريق «M4» و تركيا توجه فصائل «الحرّ» إلى إدلب وليبيا؟
«ويكيليكس»: «كيميائي» دوما ملفّق!
معارك إدلب مستمرة: الجيش يستأنف تقدّمه
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الكهرباء: كمية الغاز الجديدة تشغل عنفة توليد واحدة فقط

صرح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء بأن كمية الغاز التي وردت من وزارة النفط مؤخراً بحدود 700 ألف متر مكعب يومياً تكفي لتشغيل عنفة واحدة فقط، وليس باستطاعتها بمطلق الأحوال تشغيل عنفات توليد الكهرباء المتوقفة عن العمل حالياً، التي وصل عددها إلى 8 عنفات.

وأشار إلى أن العنفة الواحدة تستهلك بحدود 900 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، لذا فإن هذه الكمية بالكاد تكفي لتشغيل عنفة واحدة، لافتاً إلى أنه ليس من الضروري أن تزود هذه الكمية من الغاز كل يوم لعنفة جديدة متوقفة عن العمل، وتوزع بالتناوب، إذ إن هذه الكمية تعطى حسب الجدوى الاقتصادية للتشغيل، وبالتالي تعطى للعنفة التي باستطاعتها توليد أكبر كمية كهرباء.

ولفت إلى أن تزويد وزارة الكهرباء بهذه الكمية من الغاز كان له أثر بسيط على واقع الكهرباء، منوهاً بأن البرد الذي جاء خلال فترة الأعياد الحالية جعل كمية الغاز التي وصلت بلا أثر، بمعنى أن كمية الغاز أمنت 100 ميغا واط ساعي زيادة للشبكة الكهربائية، على حين أن انخفاض الحرارة زاد الحمل على الشبكة بحدود 200 ميغا واط ساعي، وبالتالي خسرت الشبكة الكهربائية 100 ميغا واط.

وبيّن أن درجة الحرارة تحسب تقديرياً من قبل وزارة الكهرباء، فإذا ارتفعت درجة الحرارة فوق 15 درجة مئوية ولو درجة واحدة، فإنها تسهم بشكل جيد في تأمين الكهرباء بشكل أكبر لجميع المواطنين، وتجعل وضع الكهرباء أفضل، أما إذا انخفضت درجة الحرارة لأقل من 10 درجات مئوية، فإن الأحمال على الشبكة ستكون كبيرة جداً، وسينعكس ذلك سلباً على واقع الشبكة الكهربائية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه حالياً في بعض مناطق ريف دمشق تنخفض درجة الحرارة فيها إلى ما دون الصفر بعدة درجات.

وبخصوص التقنين في ليلة رأس السنة والتساؤلات عن واقع الكهرباء في هذه الليلة، وهل هناك تقنين أم لا؟ أوضح المصدر المسؤول في الوزارة أنه لم تتضح الصورة بعد بخصوص موضوع التقنين خلال هذه الليلة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يكون خلال ليلة رأس السنة واقع التقنين على حاله في كل المناطق خلال ساعات النهار، حيث إن أي عملية توفير للغاز من الممكن أن يتم الاستفادة منها، وبالتالي استخدامها لتوليد الكهرباء مساء، بحيث يمكن تأمين الكهرباء لجميع المواطنين في هذا التوقيت.

 



الوطن