الكشف عن أول سيارة في العالم يمكنها الطيران

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، النقاب عن أول سيارة في العالم يمكنها الطيران والقيادة معًا بسرعات كبيرة.



تسمى السيارة Pioneer Personal Air Landing Carrier ، أو PAL-V ، وتتميز هذه المركبة الطائرة بمراوح أمامية وخلفية قابلة للسحب، ويمكن أن تطير على ارتفاع يصل إلى 12500 قدم.

وتستخدم هذه السيارة البنزين، وتبلغ سرعتها القصوى 200 ميل في الساعة في الهواء و 100 ميل في الساعة على الأرض.



الجهاز الهولندي الصنع قيد الإنتاج بالفعل ويباع بمبلغ 599 ألف دولار، وتلقت الشركة المصنعة 70 طلبًا مسبقًا حتى الآن، ومن المتوقع أن تكون أول عملية تسليم في عام 2021.



تتسع السيارة الطائرة لشخصين وهي بقدرة 230 حصانًا ومحرك رباعي، وتتحول السيارة ذات المقعدين من سيارة ذات ثلاث عجلات إلى أوتوغايرو في غضون 10 دقائق فقط، ويمكن أن تذهب من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثماني ثوان.



السيارة مصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم والألومنيوم وتزن 1500 رطل، وتتطلب مدرجًا بطول 540 قدمًا للإقلاع و 100 قدم فقط للهبوط.



تم تزويد المركبة بنظام معالجة مماثل لنظام الدراجات النارية، والذي يعتمد على السائق الذي يُميل السيارة بعصا تحكّم على الأرض وفي الهواء.



وتصر الشركة المصنعة على أن Pal-V ليست مروحية، إذ يتم تشغيل الشفرات بواسطة محرك، ولكنها طائرة دوارة تدور فيها الشفرات بفضل تدفق الهواء.



ومن المقرر إصدار مركبة أرخص قليلًا بالمواصفات ذاتها بعد ذلك بسعر 335 ألف دولار.



وأعلن روبرت دينجمانسي، الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V في بيان أنه ”بعد سنوات من العمل الشاق والتغلب على التحديات التقنية والتأهيلية، نجح فريقنا في إنشاء سيارة طائرة مبتكرة تتوافق مع معايير السلامة الحالية، التي تحددها الهيئات التنظيمية حول العالم“.



وأضاف: ”بينما تتطلب مفاهيم شركات صناعة السيارات الأخرى لوائح معدلة وفي كثير من الحالات لا توجد تقنيات حالية، اختارت PAL-V عمدًا هندسة وتصميم وتصنيع سيارة طيران بتكنولوجيات مجربة ومتوافقة تمامًا مع اللوائح الحالية“.





ديلي ميل