الكركم.. مشروب طبيعي يساعد في تعزيز جهاز المناعة

اقترحت دراسات أن شاي الكركم والكركم لهما فوائد واسعة مضادة للالتهابات وللسرطان حيث يمكن لأي شخص تقريبا الاستفادة من شرب شاي الكركم، خاصة بسبب قدرته على:



تعزيز جهاز المناعة.



له خصائص قوية مضادة للأكسدة ضرورية لوظيفة الخلية.



تقليل خطر العدوى والأمراض.



الكركم والكركمين يساعدان في الحد من مضاعفات القلب والأوعية الدموية، ويمنعان ويعالجان السرطان ويمنعان مرض السكري النوع 2.



يساعد في علاج تلف الكبد.



يخفف من تلف الكبد، فمستخلص الكركم والكركمين يحميان الكبد عن طريق الحد من الإجهاد التأكسدي، ويثبطان الأكسدة الدهنية".



ويُعرف شاي الكركم بأنه حلو وحار المذاق، معروف برائحته العطرة، وهو مصنوع من مزيج الشاي الأسود والكركم والتوابل الأخرى.



وعلى عكس الشاي العادي، الذي يتم تحضيره بالماء، يُحضّر بشكل تقليدي باستخدام كل من الماء الدافئ والحليب الدافئ، ويمكن تحليته بدرجات متفاوتة.





المصدر: إكسبريس