غارات روسية توقف أرتال لـ"جبهة النصرة" و"التركستاني" غربي حماة
النطام التركي والفصائل الموالية له يحتلون 4 قرى شمال الحسكة والرقة
وقوع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية في منطقة عين العرب السورية
الجيش يقضي على دواعش بعد اكتشاف مقرهم شرق تدمر
بوتين يحذر من خطر عودة انتشار إرهابيي (داعش) جراء العدوان التركي على الأراضي السورية
تطورات الساعات الماضية للعملية العسكرية التركية شرق الفرات
حول مشروع مشفى سلحب الشيوعي المؤمن
النظام التركي يواصل عدوانه على الأراضي السورية .. 5 شهداء و9 جرحى في رأس العين
تركيا وروسيا: شراكة غير متكافئة؟
التهديدُ الإرهابيُّ نتيجةُ الإهمالِ واللامبالاة
الحرب في سورية: هل تنسحب الولايات المتحدة من سورية لصالح روسيا؟
متحدياً البنتاغون، ترامب يؤيد العملية التركية في سورية
انطلاق العدوان التركيّ في شرقيّ الفرات: «قسد» تستعدّ لمعركة «استنزاف»
إرهابيو إدلب يواصلون التصعيد والجيش يرد ويكبدهم خسائر فادحة
النظام التركي يشن عدواناً على مدن وقرى في ريفي الحسكة والرقة

القبض على “عصابة” سرقة وتعاطي مخدرات في صحنايا

ألقت الجهات المعنية في أشرفية صحنايا، القبض على شابين وفتاة بعد مداهمة منزلهم حيث عثر ضمن المنزل على كمية من المواد المخدرة ( الحشيش ) وعلى دراجات نارية مسروقة وشاشات بلازما وأجهزة صوت وأجهزة موبايلات مسروقة.


وذكرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، أنه تم مصادرة المسروقات وإحضار كل من المدعو ( و . ح ) و ( م . ت ) والفتاة ( د . ق ) إلى مبنى المركز، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطيهم المواد المخدرة والسرقة.


وأثناء تدقيق قيودهم وسجلاتهم عثر بحق المدعو ( و . ح ) على ثلاث إذاعات بحث بجرائم مخدرات، وعثر بحق المدعو ( م . ت ) على إذاعة بحث بجرم سرقة وعشرة أسبقيات.


وتم استدعاء مالكي المسروقات ليتم تسليمهم ممتلكاتهم أصولاً وما زالت التحقيقات جارية مع المقبوض عليهم وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً .