القبض على “عصابة” سرقة وتعاطي مخدرات في صحنايا

ألقت الجهات المعنية في أشرفية صحنايا، القبض على شابين وفتاة بعد مداهمة منزلهم حيث عثر ضمن المنزل على كمية من المواد المخدرة ( الحشيش ) وعلى دراجات نارية مسروقة وشاشات بلازما وأجهزة صوت وأجهزة موبايلات مسروقة.



وذكرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، أنه تم مصادرة المسروقات وإحضار كل من المدعو ( و . ح ) و ( م . ت ) والفتاة ( د . ق ) إلى مبنى المركز، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطيهم المواد المخدرة والسرقة.



وأثناء تدقيق قيودهم وسجلاتهم عثر بحق المدعو ( و . ح ) على ثلاث إذاعات بحث بجرائم مخدرات، وعثر بحق المدعو ( م . ت ) على إذاعة بحث بجرم سرقة وعشرة أسبقيات.



وتم استدعاء مالكي المسروقات ليتم تسليمهم ممتلكاتهم أصولاً وما زالت التحقيقات جارية مع المقبوض عليهم وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً .