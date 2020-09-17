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القبض على مروج لمادة الهيروئين المخدر في دمشق

وردت معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول قيام شخص بترويج مادة الهيروئين المخدر في مدينة دمشق وريفها.

ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض عليه

في محلة (المزة )، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية خمسمائة غرام من مادة  الهيروئين المخدر

وبالتحقيق معه اعترف بحيازته وترويجه لمادة الهيروئين المخدر .

ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

 

 


وزارة الداخلية السورية