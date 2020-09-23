القبض على عصابة “سرقة المنازل” في حمص

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على عصابة امتهنت سرقة المنازل وتصريف العملة الأجنبية حيث قامت بسرقة مبالغ مالية و مسدسين حربيين ومصاغ ذهبي من منزلين في منطقة زيدل شرق حمص.



وقال مصدر في شرطة محافظة حمص “من خلال المتابعة الحثيثة، وجمع المعلومات، من قبل فرع الأمن الجنائي بحمص، عن حادثتي سرقة حصلتا في منزلين بمحلة زيدل، من قبل أشخاص مجهولين، قاموا بسرقة مبالغ مالية ومسدسين حربيين مرخصين”.



وأضاف المصدر : “وبعد جمع المعلومات والأدلة عن حادثتي السرقة، تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من معرفة المشتبه بهما بالسرقة، وهما المدعوين ” أ. س” و “ع . س” وقام بإلقاء القبض عليهما”.



وبين المصدر انه ” بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة المنزلين المذكورين، بالاشتراك مع شخص متواري، وقيامهما بشراء دراجة نارية، وافتتاح محل معد لبيع زينة السيارات في حي دير بعلبة من المبالغ المسروقة”.



وأضاف المصدر، “وذلك بعد قيامهما بتصريف العملات الأجنبية المسروقة، لدى عدة أشخاص منهم شخصين يدعيان “ر. أ” و “م . ح”، حيث تم إلقاء القبض عليهما أيضاً، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما”.



وبين المصدر، أنه “بدلالة المقبوض عليهم، تم استرداد المسدسين الحربيين المسروقين، ومصادرة الدراجة النارية، واستعادة معظم المبالغ المالية وهي4.350.000ل.س أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف ليرة سورية و 3200 ثلاثة آلاف ومائتي دولار أمريكي، ومصاغ ذهبي مؤلف من ساعة يد وبلاك وتعليقة”.



يذكر انه مازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين، ويجري العمل على إغلاق المحل، الذي قاموا بافتتاحه بأموال مسروقة وتقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.