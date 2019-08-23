القبض على عصابة سرقة في السويداء

تمكن قسم شرطة مدينة السويداء من القبض على عصابة سرقة بعد الادعاء على اثنين من أفرادها من قبل أحد أصحاب المنازل التي تعرضت للسرقة في مدينة السويداء.



وأوضح مصدر في قسم المدينة أن اثنين من أفراد العصابة اللذين تم إلقاء القبض عليهما اعترفا بسرقة مبلغ 5000 دولار أمريكي ومصاغ ذهبي وخاتم نسائي ومبلغ 7000 ليرة سورية , إضافة إلى جهاز "لابتوب " وذلك من أحد المنازل في مدينة السويداء.





وأشار المصدر إلى أن المقبوض عليهما اعترفا أيضاً بالدخول إلى المنزل من نافذة غرفة النوم وسرقة الأشياء المذكورة سابقاً بالاشتراك مع عدد من المتوارين وبصرف المبالغ المالية المسروقة على ملذاتهم الشخصية , لافتاً إلى أنه تم استعادة جهاز اللابتوب وتسليمه لصاحبة أصولاً وإحالة التحقيقات إلى فرع الأمن الجنائي بالسويداء.