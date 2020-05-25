القبض على شخصين يقومان ببيع الحبوب المخدرة و الأدوية المهربة في دير الزور

قال قائد شرطة محافظة ديرالزور العميد بلال محمود إن ” فرع مكافحة المخدرات بديرالزور ألقى القبض على كل من المدعوان (ف.ح)و(ع.ح) لقيامهما بالاتجار بالأدوية المهربة و الممنوعة والحبوب المخدرة والتي يمنع تداولها في الصيدليات إلا بموجب وصفة طبية”.



وتابع المحمود “تبين من خلال التحقيقات أن كل من المدعو (ف.ح)و (ع.ح)قاما بالاتجار وبيع الحبوب المخدرة ضمن محلهما المعد لبيع المكياجات في شارع الوادي”.



وأكد المحمود أنه “تم ضبط كميات كبيرة من هذه الأدوية، إضافة إلى مصادرة مبلغ مالي وقدره ٩٨٠ألف ليرة سورية كان بحوزتهما”، لافتا إلى أن” التحقيقات لازالت جارية معهما “.



وختم قائد شرطة دير الزور أن “قيادة شرطة دير الزور تقوم بالمتابعة والتحري ومراقبة الأسواق وجمع المعلومات لملاحقة المجرمين والمطلوبين من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.”