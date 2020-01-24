القبض على شخص يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء

أعلنت وزارة الداخلية الخميس 23/1/2020 ، إلقاء القبض على شخص يقوم بتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء، مؤكدة إحالته إلى التحقيق.



وذكرت الوزارة في صفحتها على “فيسبوك”، أنه “من خلال المتابعة والمراقبة من قبل دوريات الأمن الجنائي بالاشتراك مع الضابطة العدلية في مصرف سوريا المركزي لوحظ قيام شخص يعد مبلغا ماليا بالقطع الأجنبي في أحد المحال لبيع إكسسوارات الستائر في محلة الحريقة”.



وأضاف البيان، أنه “تم إلقاء القبض على المذكور وعثر بحوزته على مبلغ 18 ألف دولار أمريكي وجهاز جوال وبتحري الجوال تبين وجود محادثات تؤكد قيامه بتصريف العملات بالسوق السوداء”.



وتابع، أنه “بالتحقيق معه اعترف أنه سيقوم بتصريف المبلغ بالدولار الأمريكي إلى الليرة السورية في السوق السوداء بهدف تحقيق الربح المادي”.



ولفتت الوزارة، إلى أنه جرى تسليم المبلغ المالي المصادر إلى مصرف سوريا المركزي، لحين البت بأمره قضائيا، حيث سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولا.



وزارة الداخلية