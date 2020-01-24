الجيش يستعيد السيطرة على قرية التح بعد الهجوم الإرهابي شرقي إدلب
ما هي أعراض فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك؟
«مفخّخة» تقتل جنوداً أتراكاً
أول هجوم على حلب منذ سنوات: الهدنة نحو الانفراط؟
المصرف التجاري (قادر وغير قادر) على تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير
مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي
الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
لبنان: حكومة الفرصة الأخيرة
طفل وعدد من الجرحى ضحية رصاص حرس الحدود التركي شمالي سورية
نتنياهو: علينا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية
القائمة الكاملة لمكاتب الصرافة التي أغلقها المصرف المركزي
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

القبض على شخص يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء

أعلنت وزارة الداخلية الخميس 23/1/2020 ، إلقاء القبض على شخص يقوم بتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء، مؤكدة إحالته إلى التحقيق.

وذكرت الوزارة في صفحتها على “فيسبوك”، أنه “من خلال المتابعة والمراقبة من قبل دوريات الأمن الجنائي بالاشتراك مع الضابطة العدلية في مصرف سوريا المركزي لوحظ قيام شخص يعد مبلغا ماليا بالقطع الأجنبي في أحد المحال لبيع إكسسوارات الستائر في محلة الحريقة”.

وأضاف البيان، أنه “تم إلقاء القبض على المذكور وعثر بحوزته على مبلغ 18 ألف دولار أمريكي وجهاز جوال وبتحري الجوال تبين وجود محادثات تؤكد قيامه بتصريف العملات بالسوق السوداء”.

وتابع، أنه “بالتحقيق معه اعترف أنه سيقوم بتصريف المبلغ بالدولار الأمريكي إلى الليرة السورية في السوق السوداء بهدف تحقيق الربح المادي”.

ولفتت الوزارة، إلى أنه جرى تسليم المبلغ المالي المصادر إلى مصرف سوريا المركزي، لحين البت بأمره قضائيا، حيث سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولا.

 

 


 وزارة الداخلية