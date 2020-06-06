القبض على سارقة مصاغ ذهبي يقدر بالملايين في طرطوس

بتاريخ ١٧ /٥/ ٢٠٢٠ ادعى أحد الأشخاص وزوجته إلى مركز الأمن الجنائي بمنطقة القدموس بسرقة مصاغ ذهبي يقدر ثمنه بحوالي عشرة ملايين ليرة سورية من منزلهما الكائن بقرية جارة الوادي، وبعد جمع المعلومات والتحري تم الكشف عن ملابسات السرقة حيث أقدمت المدعوة (رنا . ع) زوجة شقيق المدعي على سرقة المصاغ من منزلهما مستغلة غيابهما عنه بالدخول إلى المنزل من النافذة وقامت ببيع جزء من المصاغ تم استرداد المصاغ المتبقي وثمن المصاغ الذي باعته وسيتم تقديمها إلى القضاء أصولاً .