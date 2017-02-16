القبض على أحد مروجي المخدرات في حماة

ألقى عناصر من قوى الأمن الداخلي في حماة القبض على أحد مروجي المخدرات وبحوزته بعض المواد المخدرة في حي الفراي بمدينة حماة.



وقال مصدر في قيادة شرطة حماة.. بعد ورود معلومات عن تواجد شخص يقوم بتعاطي وترويج المخدرات في حي الفراي تم توجيه احدى الدوريات لملاحقته وألقي القبض على محمد ا وهو من أهالي الحي وعثر بحوزته على عدة أنواع من الحبوب المخدرة.



ولفت المصدر إلى أن المجرم اعترف بقيامه بالترويج للمخدرات عن طريق شبكة من خارج محافظة حماة حيث تجري حاليا ملاحقتها للقبض على أفرادها.

وألقى عناصر الامن الجنائي بحماة في الخامس من الشهر الجاري على اثنين من مروجي المخدرات في حي جنوب الملعب بمدينة حماة وصادروا كمية 2 كيلو غرام من الحشيش المخدر المغلفة والمعدة للترويج كانت بحوزتهما.

سانا