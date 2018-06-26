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الـعـقاري: إطلاق القروض الإنمائية.. لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية

أعاد المصرف العقاري إطلاق منح القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية.

وحدد المصرف سقف هذا القرض بما لا يقل عن 3 ملايين ليرة ولا يتجاوز 10 ملايين ليرة لمدة خمس سنوات وبفائدة 12,5 % ولمدة 10 سنوات بفائدة 13% مقابل ضمانات عقارية التي لا تقل قيمتها عن 200 % من القرض الممنوح وأن تكون الضمانات جارية بملكية طالب القرض أو بملكية الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات أو الاشتراك فيما بينهم أو بملكية مشتركة بين أفراد لا قرابة بينهم على أن لا يقل حصة طالب القرض عن 1200 سهم أما الاقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.‏

مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أكد أن هذا القرض يأتي بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع نشاط المنشآت السياحية والحرفية والصناعية، مشيراً إلى أن الشريحة المستفيدة منه كبيرة تشمل أصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين وصيادلة وأصحاب السجلات التجارية لتوسيع مجال عملهم.‏

وبيّن العلي بخصوص أعداد المتقدمين للقروض السكنية أن هناك أكثر من 800 طلب على القروض وهي قيد الدراسة.‏


المصدر: الثورة

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