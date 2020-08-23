العقاري يرفع الحد الأدنى لفتح الحسابات... إلى أين وصل؟

المصرف العقاري السوري يرفع الحد الأدنى لفتح الحسابات من 10 آلاف إلى مايفوق الـ200 ألف ليرة.



كشف معاون المدير العام في المصرف العقاري أكرم درويش أنه «تم رفع الحد الأدنى لفتح الحساب من المواطنين الراغبين ببيع أو شراء عقار أو سيارة من 10 آلاف ليرة إلى 50 ألف ثم وصل في النهاية إلى 300 ألف ليرة».



وأوضح درويش أنه «جراء الضغط الشديد في فروع المصرف، لفتح الحسابات من المواطنين الراغبين ببيع أو شراء عقار أو سيارة، اتجه المصرف مؤخراً للتخصص في فتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية».



وأكد أن «القصد من رفع الحد الأدنى هو ضمان الجدية في فتح الحساب وتفعيله، بحيث لا يكون الأمر شكلياً، وهو ما يتوافق مع القرار الحكومي بفتح هذه الحسابات بهدف تعزيز ثقافة التعامل عبر القنوات المصرفية، ما يعد خطوة لدعم مشروع الدفع الإلكتروني».



وأضاف درويش أن «المصرف العقاري جاهز لفتح الحسابات، لكن ما حدث من ضغط شديد على فروع المصرف هو ما دفع نحو التخصص في فتح الحسابات وتنظيم وتوزيع العملية بين المصارف، وخاصة أن العديد منها لم يلتزم بفتح الحسابات، أو كان هناك انتقائية في التنفيذ».



وكان عدد من المراجعين للمصرف العقاري اشتكوا من عدم فتح حسابات لهم بقصد بيوع السيارات، إضافة لرفع الحد الأدنى لفتح الحسابات لي.