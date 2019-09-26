العثور على تطبيقات VPN خبيثة على بلاي ستور

يبدو أن متجر جوجل “بلاى ستور” يعانى من مشاكل مع البرمجيات الضارة، رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الشركة لكبح جماح التطبيقات الخبيثة، لا تزل هذه التطبيقات تسيطر على المتجر.



وبحسب موقع thenextweb الهولندى، عثر الباحث الأمني المستقل في نيوزيلندا “Andy Michael” على 4 تطبيقات خاصة بـ Android VPN مع تنزيلات تراكمية لأكثر من 500 مليون تحميل، والتى تعرض الإعلانات ليس فقط خلال تشغيل التطبيق في الخلفية، ولكن أيضا تعرض الإعلانات بشكل عام بما في ذلك الشاشة الرئيسية.



وأشار التقرير أن التطبيقات المعنية هى Hotspot VPN وFree VPN Master و Secure VPN و Security Master، وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه التطبيقات تأتى من هونج كونج والصين، حيث اعتمد المواطنين عادة على شبكات VPN للتغلب على حاجز Great Firewall.



ولا تزال هذه التطبيقات موجودة على متجر جوجل حتى الآن، لكن التقرير يشير إلى أن مطورى مثل هذه التطبيقات يعتمدون بشكل متزايد على ثقة المستخدمين فى التطبيقات المتعلقة بالأمان لارتكاب “عمليات احتيال اعلانية”.



ولا تعد التطبيقات المدعومة بالإعلانات بالأمر الجديد، فلقد ثبت أنها بديل قابل للتطبيق للاشتراكات وعمليات الشراء لمرة واحدة، ولكن عرض الإعلانات أثناء تشغيل التطبيقات فى الخلفية يمكن أن يؤدى إلى استخدام كبير لموارد الجهاز مثل البطارية ووحدة المعالجة المركزية.



من جهتها وعدت شركة جوجل بالنظر والتحقيق مع هذه التطبيقات، وإزالتها فى حالة ما إذا تأكد لها أنها تقوم بالفعل بهذا السلوك المخالف لقواعد متجرها.