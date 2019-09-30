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الصينيون يصممون مدفعا صوتيا يعمل بالغاز الخامل

قام المهندسون في المعهد التكنولوجي للفيزياء والكيمياء لدى أكاديمية العلوم الصينية بتصميم مدفع صوتي بالغاز الخامل.
أفادت صحيفة Popular Mechanics الأمريكية بأن السلاح الصوتي يستخدم موجات مركزة لصوت التردد المنخفض تتسبب بازعاج شديد واهتزازات في طبلة الأذن  ومقلة العين والمعدة والكبد والدماغ.

ويعمل المدفع بالغاز الخامل. ويقوم مبدأ عمله على أن جسيمات الغاز تتذبذب عند تسخين الغاز، ما يؤدي إلى إطلاق صوت عميق مزعج مطرد النغم.

فيما أعلن مصممو المدفع أن هذا الصوت لا يلحق ضررا بصحة الإنسان.

وهناك ميزة هامة أخرى يتصف بها السلاح وهي صغر أبعاده حيث باستطاعة رجل واحد التحكم فيه، مع العلم أن أجهزة ذات وظيفة مماثلة كانت تنصب سابقا في العربات أو الناقلات.


وقالت الصحيفة إن الجيش والشرطة الصينيين سيزودان قريبا بهذا السلاح الفعال.

 


RT