الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا

أكدت وسائل إعلام صينية، أن شركة “كانسينو بيولوجيكس” حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح “إيه دي5-إن سي أو في” ضد فيروس كورونا.

وقالت صحيفة “الشعب” اليومية الرسمية نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.



ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.



وقالت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو، كما أعلنت كانسينو أنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.



وأول أمس السبت أعلنت وزارة الصحة الروسية، عن بدء إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم “سبوتنك-في” ، والذي تم تطويره من قبل مركز “غاماليا” الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، بحسب ما أفادت وكالة “إنترفاكس” للأنباء.



وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، مؤخراً، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعياً حصراً، وبحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” لمدة تصل إلى عامين.